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Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

BİTLİS HABERLERİ  | 17.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Bitlis Belediyesi, mahallelerdeki hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

Bitlis Belediyesi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Bitlis Belediyesi, mahallelerdeki hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarına kilit parke taşı döşeme çalışması yaparak, mahalle sakinlerini yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtaracak.
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi’nin bozulan yolları söküp yerine yeniden kilit parke taşı döşemesi yaptı. Atatürk Mahallesi’ndeki çalışmalarını sonlandırıldıktan sonra ekiplerin ara vermeden diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

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Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
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