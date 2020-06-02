Bitlis Belediyesinden ilaçlama çalışması

Bitlis Belediyesi, sıcak havada artan sivrisinek ve haşerelerden dolayı mahallelerde ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sıcak havanında etkisiyle son zamanlarda artan sivrisinek ve haşerelerle mücadele kapsamında püskürtme makinesiyle il merkezindeki 13 mahallede çalışma yürütüldüğü belirtildi. Ekiplerin vatandaştan gelen talepler doğrultusunda nokta ilaçlama yaptıkları belirtilen açıklamada, “Son zamanlarda sıcaklığa da bağlı olarak artan ve halktan gelen yoğun talepler doğrultusunda harekete geçen ekiplerimiz, şehir merkezindeki bütün mahalle ve sokakları ilaçladı. Karasinek, kene, hamam böceği ve her türlü haşereye karşı ilaçlama çalışması başlattık. Aracın arkasına yerleştirilen püskürtme makinesiyle yapılan ilaçlama çalışmaları, merkez alanlardan başlayarak mahalle araları, park ve bahçeler, çöp konteyneri alanları ve dere kenarlarında gerçekleştirildi” denildi.



