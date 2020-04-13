YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri

Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri

BİTLİS HABERLERİ  | 13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, korona virüs mücadelesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Bitlis Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta topyekûn mücadele başlattı.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, korona virüs mücadelesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Bitlis Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta topyekûn mücadele başlattı. Ulusal standartlara uygun ilaçları temin ederek özel dezenfekte ekibi kuran belediye, gece gündüz demeden halk otobüsleri başta olmak üzere ibadethane, ilçe minibüsleri, cezaevi, park, taksi ve taksi durağı ve ildeki kamu kurumlarını ilaçladı.
Bir yandan kent genelinde önlemler alınırken, bir yandan da Bitlis Belediyesi hizmet binası içerisinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Tamamen sterilize edilen binanın giriş çıkışlarında vatandaş ve personelin ateşi ölçülürken, binanın girişine dezenfektan makinesi yerleştirildi. Korona virüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından da belediyenin tüm birimleri virüse karşı teyakkuza geçti.
Çalışmaların tam kapasite devam edeceğini ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Korona virüs vakasının Türkiye’de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bitlis’in her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm kaynaklarını, gücünü, imkanlarını adeta Bitlis’in güvenliği için seferber ettik. Tüm bu çalışmalardan daha önemli olan bir şey var ki o da kendi sağlığımızı güvence altına almak. Bir kez daha Bitlisli hemşehrilerimizden rica ediyorum; yaşlı genç demeden acil durumlar haricinde sokağa çıkmayalım. Biz Bitlis için gereken tüm önlemleri alıyoruz, gözünüz arkada kalmasın, evde kalın” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:31
Öğle
12:17
İkindi
15:57
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu

Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Tatvan’lı öğrenciler ünlü ressamların tablolarını canlandırdı

Tatvan’lı öğrenciler ünlü ressamların tablolarını canlandırdı

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.