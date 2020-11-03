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Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

BİTLİS HABERLERİ  | 03.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos Mahallesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapıldı.Belediye ekiplerince su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapıların ardından istinat duvarları ile yol genişletme işlemleri de tamamlanan yollar asfalta kavuştu.

Bitlis Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos Mahallesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapıldı.
Belediye ekiplerince su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapıların ardından istinat duvarları ile yol genişletme işlemleri de tamamlanan yollar asfalta kavuştu. Açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha güzel ve yaşanılabilir bir Bitlis için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Bitlis gibi köklü tarihe sahip bir kente yakışır şekilde hizmetleri yürüttüklerini belirten Başkan Tanğlay, “Bitlis köklü bir tarihe sahip. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun bilincinde olarak çalışmalar yürüttük. Öncelikle bizim kangrene dönüşmüş alt yapı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyordu. Bunu kısa bir zamanda vatandaşları mağdur etmeden yaptık. Alt yapı çalışmalarının ardından kentte üst yapı çalışmalarına başladık. Öncelikle dar olan yolları genişleterek istinat duvarları yaptık. Daha sonra tüm yolları sıcak asfaltla kapladık. 8 Ağustos Mahallemizde de çalışmaların büyük kısmını bitirdik. Vatandaşlarımız artık çamurlu yollardan geçmeyecek. Bunun yanı sıra kaldırımları da tamamlayarak yolları daha güvenli ve kullanışlı hale getirdik. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda da duvar ve evlerinin önüne kadar sıcak asfalt yaptığımız yerler de oldu. Bizim için önemli olan vatandaşların memnuniyetidir. Bunu da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
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Sabah
06:33
Öğle
12:00
İkindi
14:51
Akşam
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Yatsı
18:35

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Toprak Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Rahvatatvan
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