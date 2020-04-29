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Bitlis Belediyesinden ‘tarımsal sulama kanalı’ projesi

BİTLİS HABERLERİ  | 29.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte başlayan ‘tarımsal sulama kanalı’ projesi çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışma alanlarını gezerek bilgi alan Başkan Tanğlay, kanalın seçimden önce sözünü verdikleri projelerden biri olduğunu ve hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Göreve talip olduğumuzda halkımıza verdiğimiz sözler arasında bu tarımsal sulama kanalını yapmak da vardı.

Bitlis Belediyesinden ‘tarımsal sulama kanalı’ projesi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte başlayan ‘tarımsal sulama kanalı’ projesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışma alanlarını gezerek bilgi alan Başkan Tanğlay, kanalın seçimden önce sözünü verdikleri projelerden biri olduğunu ve hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Göreve talip olduğumuzda halkımıza verdiğimiz sözler arasında bu tarımsal sulama kanalını yapmak da vardı. Hem bir sözümüzü daha yerine getirmenin hem de çok ciddi bir ihtiyacı giderecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 6 bin 400 dekarlık alanın sulu tarıma kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Tanğlay, “Bitlis merkez Yükseliş, Taş, Atatürk, Zeydan, Muştakbaba, Saray, Gazibey, İnönü, Sekiz Ağustos, Hersan ve Şemsi Bitlis mahallelerini kapsayan toplam 22 bin metrelik 200’lük kapalı kanal ve 5 bin 300 metrelik 110’luk kapalı sistem barındıran bir proje bu. Bu projenin bitmesiyle kent merkezinde bulunan 7 mahalledeki ortalama 6 bin 400 dekarlık alan sulu tarıma kavuşturulacak. Halkımızın yoğun talebi olmasından dolayı bizim için de önemli bir projeydi bu, çok şükür başladık, sezon içinde bitireceğiz inşallah. Allah’ın izniyle geçen yılı, belediyecilik hizmetleri açısından çok verimli bir şekilde geçirdik. Bu sene de alt yapı ve üst yap çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Bitlis Belediyesinden ‘tarımsal sulama kanalı’ projesi

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