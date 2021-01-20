Bitlis Belediyesinin karla mücadelesi gecede devam ediyor

Bitlis Belediyesi, günlerdir devam eden kar yağışının ardından geceli gündüzlü karla mücadelesine devam ediyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama çalışmaları da yapıyor. Ayrıca Bitlis Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: “Ekiplerimiz gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla karla mücadele çalışmasını yaparak ara arterler de dahil olmak üzere kent merkezindeki tüm yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

