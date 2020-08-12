Bitlis Eren Üniversitesi, ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK sanal fuarına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), YÖK tarafından ilk kez düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katıldı.

YÖK tarafından korona virüs salgını dolayısıyla oluşabilecek riskler de dikkate alınarak, üniversite adaylarının tercih edeceği programların dijital ortamda tanıtılması amacıyla 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında sanal fuar düzenledi. Programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlandı.

Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren sanal fuara üniversite tercihi yapacak aday ve aileleri büyük ilgi gösterdi. ‘Üniversiteni Keşfet’ YÖK Sanal Fuarı 2020’de BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım yönetiminde; Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci koordinatörlüğünde ve Araştırma Görevlisi Oğuz Doğan, Araştırma Görevlisi Dr. Barış Çağırkan, Araştırma Görevlisi Ümit Buğrahan Özcan ve Öğretim Görevlisi Ethem Babrak’tan oluşan bir ekip kurularak, 4 gün boyunca öğrencilerin puan, sıralamalar, öğrenim şartları, yurt imkânları, üniversitenin fiziki ve sosyal şartları ile ilgili tüm sorular yanıtlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, tanıtım faaliyetlerini çok önemsediklerini ve bu bağlamda her platformda üniversiteyle birlikte kadim şehir Bitlis’in de tanıtımını yaptıklarını vurgulayarak, “Üniversitemizi her fırsatta tanıtmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de tanıtım faaliyetlerini aksatmıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm fuarlara katılıyor, şehrimizi ve üniversitemizi en doğru ve en etkili yöntemlerle anlatıyoruz” dedi.

