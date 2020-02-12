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Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 12.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde yürütülen PKK/KCK operasyonunda aralarında Bitlis HDP İl Başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen altı şüpheliye yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, Bitlis HDP İl Başkanı R.D., Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi HDP Eski Eşbaşkanı H.B., N.T.,R.G., N.P., E.O.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde yürütülen PKK/KCK operasyonunda aralarında Bitlis HDP İl Başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen altı şüpheliye yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, Bitlis HDP İl Başkanı R.D., Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi HDP Eski Eşbaşkanı H.B., N.T.,R.G., N.P., E.O. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 24 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet F serisi 1 dolar, örgütsel döküman/kitaplar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

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