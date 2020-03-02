Bitlis İl Genel Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek

Bitlis İl Genel Meclisi, haftanın ilk oturumunda ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi.

Meclis üyeleri adına İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç’in yaptığı basın açıklamasının öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İl Genel Meclis Başkanı Kinç, Arap Baharı’yla İslam ülkelerinde başlayan iç karışıklıkların belirli periyotlarla yalgınlık kazandığını ve Suriye’de kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldığını söyledi. Rus ve İran destekli Esed yönetiminin baskısından ve bombardımanından kurtulma adına göçlerin başladığını belirten Kinç, 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kinç, “İnsani yardım yönüyle dünyaya adeta ders vermişiz. Türkiye-Rusya-İran arasında Astana ve Soçi mutabakatı kapsamında sınırların korunması, barış ve huzurun tesisi, göçün önlenmesi ve zulme son verilmesi konusunda adımlar atılmıştır. Bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin muhtelif bölgelerinde üst noktaları kurmuştur. 27 Şubat 2020 gecesi, İdlib bölgesindeki Türk askeri noktalarına Rus ve İran destekli rejim ordusu havadan ve karadan saldırı düzenlemiş olup ülkemizi yasa boğan 34 şehidimiz ve 34 gazimiz olmuştur. Bu menfur saldırıyı Bitlis İl Genel Meclisi olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Ülke hudutlarımızın muhafazası, Esed zulmünün sonlandırılması, yeni oluşabilecek göçün önlenmesi, ülkemizdeki mültecilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması ve huzurun tesisi amacıyla ayriyeten, Soçi mutabakatı gereği İdlib ve muhtelif noktaların rejim ordusu tarafından boşaltılması için tanınan sürenin dolmasıyla başlayan Bahar Kalkanı Harekatı’nı meclis olarak yürekten destekliyoruz. Şu unutulmamalı ki ’Şehitler Tepesi’ hiçbir zaman boş kalmayacaktır” dedi.

