YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis kara gömüldü

Bitlis kara gömüldü

20.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu da ulaşıma kapandı.Kar yağışının 4 günden beridir etkili olduğu Bitlis’te araçlar kara gömüldü.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Kar yağışının 4 günden beridir etkili olduğu Bitlis’te araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarının etrafını açmak için büyük çaba sarf etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, ancak hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanacağını, bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının ise 4 metreyi aştığını ifade ettiler.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise Bitlis ve ilçelerine bağlı 125 köy yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını, bugün itibari ile açma çalışmalarının başladığını söyledi. Kurtkan, “Bitlis’te 4 günden beridir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 125 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için 9 şantiyede bulunan 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız” dedi.
Kar yağışı ile birlikte ana yollarda karayolları ekipleri, mahalle yollarında ise belediye ekipleri açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:30
İkindi
15:32
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Bitlis Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Emre Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı

Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek

Başkan Geylani’den Regaip Kandili mesajı

Başkan Geylani’den Regaip Kandili mesajı

Bitlis’te 188 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te 188 köy yolu ulaşıma kapandı

Tatvan’da 65 yaş ve üstü aşılama çalışmaları devam ediyor

Tatvan’da 65 yaş ve üstü aşılama çalışmaları devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.