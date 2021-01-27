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Bitlis kırsalında 450 adet pil ele geçirildi

27.01.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 450 adet pil ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05” operasyonu kapsamında 450 adet pilin ele geçirildiği bildirildi.

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 450 adet pil ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05” operasyonu kapsamında 450 adet pilin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze Çobansuyu köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 27.01.2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ’Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü 4 adet jelikan bidon içerisinde, 450 adet büyük pil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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