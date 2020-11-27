YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis kırsalında terör örgütünce tuzaklanmış 2 adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında terör örgütünce tuzaklanmış 2 adet EYP ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 27.11.2020 20:09 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerce tuzaklanmış iki adet 3’er kiloluk EYP’nin bulunarak imha edildiği bildirildi.

Bitlis kırsalında terör örgütünce tuzaklanmış 2 adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerce tuzaklanmış iki adet 3’er kiloluk EYP’nin bulunarak imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Sarıkonak Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli .Çavuş Eyüp Fidan 2020-160’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, Sarıkonak köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış, basma düzenekli 2 adet 3’er kiloluk amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ve 1 adet 105 mm top mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş! Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş!
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:04
İkindi
14:38
Akşam
17:00
Yatsı
18:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Toprak Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.