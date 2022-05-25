Bitlis merkezli 3 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sayıda dijital materyaller ele geçirildi.
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