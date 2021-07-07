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"Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Kahta'ya ulaştı

07.07.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Kahta'ya ulaştı

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan 50 bisikletçi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine ulaştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Kahta Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 450 kilometrelik yolu pedalladıktan sonra Nemrut Dağı'nın bulunduğu Kahta ilçesine varmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Proje kapsamında farklı illeri görme şansı elde ettiklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Ülkemizin çeşitli illerinden sporcularla beraber Bitlis başta olmak üzere Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ziyaret etme fırsatı bulduk. Beş gündür yollardayız. Yarın Nemrut Dağı'nda olacağız. Amacımız bir köprü kurarak iki Nemrut'u buluşturmak, projeyle yeni bir marka oluşturmak. Bu yol markalaşınca geleneksel hale gelecek. Bir festival şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Bu parkur, ulusal ve uluslararası anlamında, ülkemize kazandırılması anlamında ilktir. Önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımla yapacağız. Her gittiğimiz yerde olduğu gibi Kahta halkı da bizi güzel karşıladı. Bu da bizleri çok mutlu ediyor."

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda bir araya gelen 50 bisikletçi, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekmek amacıyla 2 Temmuz'da Adıyaman Nemrut'a doğru yola çıkmıştı.

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