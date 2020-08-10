Bitlis otobüs durakları yıkanıp dezenfekte ediliyor

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığına karşı otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler kent merkezinde bulunan tüm otobüs duraklarını yıkayıp dezenfekte işlemlerinden geçirmeye devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkandıktan sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Bu işlemler uygulanırken duraklardaki ve çevresindeki yoğunluğa azami ölçüde dikkat ediliyor.

Korona virüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu yana bir an bile olsa rehavete kapılmadıklarını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "İlimizde bulunan tüm aktif noktaları ekiplerimiz temizlik ve dezenfekte faaliyetinden geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çevre ve halk sağlığına azami ölçüde dikkat ediyoruz, bunun için ekiplerimiz tüm önlemleri alıyorlar. Hep birlikte mücadeleyi sürdürerek yeni normalleşme sürecinde sosyal hayata geçeceğiz" dedi.

