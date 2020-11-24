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Bitlis polisinden Ankara, Manisa ve KKTC’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

BİTLİS HABERLERİ  | 24.11.2020 20:54 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ankara, Manisa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, KKTC, Bitlis, Ankara ve Manisa illerinde FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, bu operasyon neticesinde, F.S.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ankara, Manisa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, KKTC, Bitlis, Ankara ve Manisa illerinde FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, bu operasyon neticesinde, F.S. (Muhasebeci), O.K.(Aktif Yüzbaşı), O.D.(Memur-Şef), Ö.D.(Gelir Uzmanı), H.B. (Kom. Yrd. Açıkta) ve F.A. (Ev Hanımı) isimli şüpheliler FETÖ üyesi olmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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