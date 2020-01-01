YURTHABER
  4. Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldü, 40 köye ulaşım kapandı

Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldü, 40 köye ulaşım kapandı

BİTLİS HABERLERİ  | 01.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülünce 40 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan ve her yıl aylarda kar altında kalan tek katlı evler bu yıl da kardan nasibini aldı. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini de bildirdi. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları da bildirildi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise, karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Üniversiteli gençler ilkokul öğrencileri için kitap toplama etkinliği düzenlediÜniversiteli gençler ilkokul öğrencileri için kitap toplama etkinliği düzenledi
Bitlis’te 47 köy yolu ulaşıma kapandıBitlis’te 47 köy yolu ulaşıma kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kar Bitlis

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Hizan’da Siirt Fıstığı Aşılama Projesi

Hizan’da Siirt Fıstığı Aşılama Projesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.