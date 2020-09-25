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Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı

BİTLİS HABERLERİ  | 25.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Bitlis Valiliği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde hizmet veren noterler, tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İlimiz genelinde bulunan tüm kamu kurum/kuruluşları il merkezinde valilik, ilçelerde kaymakamlık ve bağlı kurumları ile ilimiz ve ilçelerde hizmet veren noterler, tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiştir.
HES kodu alınması aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden, Hayat Eve Sığar cep telefonu uygulamasından, cep telefonu SMS bölümüne HES yazılır aralarında boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası ,T.C. kimlik numarası seri numarasının son 4 hanesi ve istenilen HES kodu süresi yazılarak 2023 e SMS ile gönderilip alınabilir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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