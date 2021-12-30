Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Çağatay, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", haberde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasını desteklediğini belirten Çağatay, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Beğendiğim fotoğrafları oyladım. Anadolu Ajansı hakikaten çok başarılı bir iş yapıyor. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

