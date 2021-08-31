Bitlis Valisi Çağatay, örtü yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Buzlupınar mevkisinde devam eden örtü yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, dün yangının başladığı Bitlis-Siirt kara yolunun Buzlupınar mevkisinde incelemelerde bulundu.

Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Çağatay, daha sonra yangın bölgesini Orman İşletme Müdürlüğüne ait drone ile havadan inceledi.

Bölgedeki örtü yangının söndürülmesi çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Örtü yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı bölgede, itfaiye araçları, arazözler, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.

Bölgede Orman İşletme İl Müdürü Tahir Baydaş, Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile Bitlis İtfaiyesi Müdürü Nazmi Olcay çalışmaları koordine ediyor.

