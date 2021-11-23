YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan JÖH Taburunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan JÖH Taburunu ziyaret etti

23.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan JÖH Taburunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan JÖH Taburunu ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonuna katılan Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirten Çağatay, başarılı operasyonda görev alan JÖH personelini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörle mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı Tatvan JÖH Taburunu tebrik ettiğini aktaran Çağatay, bu başarının devam etmesini diledi.

Çağatay, şeref defterini imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Ahıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyorAhıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyor
Anahtar Kelimeler:
Asker

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
12:03
İkindi
14:39
Akşam
17:01
Yatsı
18:22

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.