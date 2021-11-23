Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan JÖH Taburunu ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonuna katılan Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirten Çağatay, başarılı operasyonda görev alan JÖH personelini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörle mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı Tatvan JÖH Taburunu tebrik ettiğini aktaran Çağatay, bu başarının devam etmesini diledi.

Çağatay, şeref defterini imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi.

