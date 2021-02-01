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Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "Bitlis'te artık terörü değil istihdamı konuşuyoruz"

01.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "Bitlis'te artık terörü değil istihdamı konuşuyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte artık terörü değil istihdamı konuştuklarını söyledi.

Kentte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına yönelik Vali Çağatay başkanlığında toplantı düzenlendi.

Çağatay, Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bitlis-Tatvan sınırlarında ikinci bir OSB'yi kuracaklarını belirtti.

Başvurularının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını dile getiren Vali Çağatay, "İkinci OSB'ye geçmeye hak kazandık. İkinciye geçebilmemiz için birincinin yüzde 70 oranında inşaatların tamamlanması lazımdı. Biz bunu çoktan geçtik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurumuzu onayladı. Milletvekillerinin büyük desteğiyle Tatvan Devlet Hastanesinin arka taraflarında 100 dekar alanda kuruluma başlayacağız." dedi.

Geçen hafta mevcut OSB'de 21 fabrikanın daha açılışını yaptıklarını anımsatan Çağatay, İl Özel İdaresinin yaptığı fabrikalarda bin kişiye istihdam alanı oluşturacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2021'in sonunda herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda OSB'de yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İstihdam için gelen firma sahipleri Bitlisli çalışanlardan çok memnun kalıyorlar. Bitlis'te artık terörü konuşmuyoruz. Bizim terör gibi bir problemimiz kalmadı. Geçmiş zamanın büyük sıkıntısıydı. Bitlislilerin o tarihten gelen duruşları ve devletin üstün hakimiyetiyle öyle bir problemimiz kalmadı. Bitlis'te artık terörü değil istihdamı konuşuyoruz. İşimiz gücümüz istihdam. Buraya gelip emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

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