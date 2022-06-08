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Bitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon

08.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon

Bitlis ve Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademisyen yapılanmasına ve örgüt iltisaklılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde akademisyen yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatları olduğu ve ifadelerde adı geçtiği tespit edilen 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim üyesi, bir okutman, bir uzman, bir doçent, bir bilgisayar işletmeni olmak üzere 12 şüpheliye yönelik operasyonda 8 zanlının yakalandığı bildirildi.

Ayrıca Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, MASAK raporunda örgütle iltisakı olduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu, ifade ve teşhislerde adı geçtiği ve KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyonda da bir zanlının gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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