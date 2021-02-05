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Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

05.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 sim kart, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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