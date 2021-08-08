BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak'ın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çatağay, yaptığı konuşmada, vatanın kurtuluşu için ön sırada kahramanca savaşan şehit ve gazilerini minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi.

Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere unutamayacakları dersin verildiği günün yıl dönümünü kutladıklarını belirten Çağatay, şunları ifade etti:

"Bugün Bitlislilerimizin gurur günüdür. Bayramımız mübarek olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi var. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 105 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bundan 105 yıl önce bu topraklarda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde bertaraf olmuş, toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuş ve 8 Ağustos 1916 yılında yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık bir göstergesi olmuştur."

Bitlis'in, şanlı mücadelelerde ağır bedel ödeyen kadim şehirlerden biri olduğunu aktaran Çağatay, şöyle devam etti:

"1. Dünya Savaşı'nın savaşın başlamasına müteakip seferberlik emri Bitlis halkına gönderilmiştir. Anadolu'nun bu kadim şehrinin güzel ve yürekli insanları cephede savaşmak, vatanın bekası, milletin istiklali ve istikbali için hiçbir menfaat beklemeden gönüllü olarak askerlik şubesinin önünde kuyruğa girmişlerdir. Seferberliğin daha ilk haftasında davul zurna eşliğinde, 'Gökmeydan baş aşağı, belinde şal kuşağı, alay kalkmış gidiyor, hepsi Bitlis uşağı' türküsüyle ilk kafile uğurlanmıştır. 105 yıldır, huzur ve güven içinde yaşamamızın geçmişte canlarıyla bedel ödemiş imanlı atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Onların, bedelini canlarıyla ödediği bu güzel topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Bize düşen görev, bu vatanı koruyup, gelecek nesillere bırakmaktır. 105 yıl önce, topla, tüfekle, canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün, ilimde, bilimde, teknikte, sanayide ve savunmada milletimize yakışır şekilde vermekteyiz."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

