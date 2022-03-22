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Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

22.03.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi ile köy okullarında eğitim öğretime 23 Mart Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı ise olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklardan dolayı ilçede yarın yatılı bölge okulları (YBO) hariç resmi ve özel tüm okulların tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
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