Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi ile köy okullarında eğitim öğretime 23 Mart Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı ise olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklardan dolayı ilçede yarın yatılı bölge okulları (YBO) hariç resmi ve özel tüm okulların tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

