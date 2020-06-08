Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Hizan'ın temiz havası, bozulmayan doğal yapısı, bitki çeşitliliğiyle arıcılık için en elverişli bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

Kalitesi ve doğallığıyla birçok yarışmada ödül kazanan arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri kara kovan balını Avrupa ülkelerine ihraç ederek ilçe ekonomisine katkı sunmak istiyor.

"Hasat döneminin ardından Siirt, Adana ve Mersin bölgelerine giden üreticiler, nisan ayının sonunda düşük rakımlı yaylara dönmeye başladı. Arıların ve kovanların bakımını yaptıktan sonra daha yüksek rakımlı yaylalara çıkacaklar. Arıcılarımız şu anda 500 rakımlı yaylalara yerleşmiş durumda. Yüksek rakımlı yaylalarda hala kar var. 15 Haziran'a kadar buralardaki karın erimesiyle yaylalara çıkacağız. Yaylalarda kekik ve geven yoğunlukta olduğu için kaliteli bal elde ediyoruz. Geçen yıl yüksek verim aldık. Bu yıl da aynı oranda ürün bekliyoruz."

- "1200 ton bal elde etmeyi bekliyoruz"

Balda kimyasal madde olmaması için arılara ilaç yerine doğal yollarla müdahale ettiklerini belirten Ekinci, şöyle devam etti:

"Analize gönderdiğimizde balda herhangi bir kimyasal olursa kalitesi düşüyor. Dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. Bu yolda devam ediyoruz. Sezon sonu çok kaliteli ballar elde ederek dünya ve Türkiye piyasasına sunmayı hedefliyoruz. İlçede bitki örtümüz oldukça zengin. Hedefimiz 1200 ton bal elde etmek. Avrupa ülkelerine de bal ihraç ediyoruz. Almanya, Katar ve Hollanda'ya bal gönderiyoruz. Bu yıl da devam ederek ekonomiye katkı sunacağız. Türkiye'nin en iyi balını üreten arıcılarımız yaylalarda."

İlçedeki arıcılar da yüksek bölgelerdeki yaylalara çıkmak için karın erimesini beklediklerini ifade ederek, bu yıl da ürettikleri kaliteli ballarla ekonomiye katkı sunacaklarını dile getirdi.

