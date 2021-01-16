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Bitlisli Dengbejlerin geleneksel buluşmaları

16.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Bitlis’teki Dengbejler, geleneksel buluşmalarını iki haftada bir sokağa çıkma kısıtlamasından önce gerçekleştiriyorlar.Ayda iki defa sırasıyla evlerde buluşan Dengbejler kültürlerini, gelenek ve göreneklerini kendi imkanları ile yaşatmaya çalışıyorlar.

Bitlis’teki Dengbejler, geleneksel buluşmalarını iki haftada bir sokağa çıkma kısıtlamasından önce gerçekleştiriyorlar.
Ayda iki defa sırasıyla evlerde buluşan Dengbejler kültürlerini, gelenek ve göreneklerini kendi imkanları ile yaşatmaya çalışıyorlar. Yaktıkları ağıtların siyasetle hiçbir alakasının olmadığını belirten Dengbejler, kendilerine sahip çıkılmasını istediler. Dengbej Ertem Kurtuluş, her hafta veya 15 günde bir kez Dengbejlerin evinde sırasıyla buluştuklarını söyledi. Kurtuluş, “Biz istiyoruz ki bizim kültürümüz ölmesin. Bizim kültürümüz geleneğimiz bitmesin. Sadece Bitlis Dengbejleri olarak değil Türkiye’deki bütün Dengbejlerle bu kültürümüzü yaşatmaya çalışacağız. Ağıtlarımızda da siyasi bir söylem yoktur” dedi.
Dengbej Lütfü Turşak ise Dengbejliğin çok eski bir kültür olduğunu ifade ederek, “Mustafa Halo Hayran adındaki Dengebeji 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e şikayette bulunuyorlar. Dengbej Mustafa Atatürk’e Selanik Savaşının ağıtını söylemiş. Mustafa Kemal Atatürk ise altın bir kol saati hediye etmiş. Yani Dengbejlik kültürü ve geleneği çok eskiye dayanan bir kültürdür” dedi.

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