YURTHABER
  4. Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

BİTLİS HABERLERİ  | 19.01.2020 19:13 | Son Güncelleme

Silahlı saldırı sonrası hayatını kanaat önderi Abdulkerim Çevik, kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre olay, Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’nde meydana geldi.

Silahlı saldırı sonrası hayatını kanaat önderi Abdulkerim Çevik, kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’nde meydana geldi. Y.Ş. isimli şahıs medreseye giderek bilinmeyen bir konudan dolayı burada görüştüğü Çevik’e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde otopsisi tamamlanan Çevik’in cenazesi hastane morgundan alınarak kar yağışı altında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla tekbirler eşliğinde Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verildi.
Olayın ardından polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan Y.Ş’nin sorgulanması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Y.Ş.’nin sorgusu tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar olay sonrası ilçeye gelerek hastanede olay hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajlarıUğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları
Kanaat önderi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybettiKanaat önderi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Yüksekova’da İŞKUR kuraları çekildi

Yüksekova’da İŞKUR kuraları çekildi

Aşıklar Darıca’da buluştu

Aşıklar Darıca’da buluştu

Atık yağlar belediyeye teslim edildi

Atık yağlar belediyeye teslim edildi

Bitlis Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:27
İkindi
15:02
Akşam
17:25
Yatsı
18:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ulusoy Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

Dev Hastanede Kaybolan Hastalar Bu Şeritlerle Yönlerini Buluyor

Dev Hastanede Kaybolan Hastalar Bu Şeritlerle Yönlerini Buluyor

Bu Muhtarın Eli Öpülür

Bu Muhtarın Eli Öpülür

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.