YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

28.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

BİTLİS (AA) - Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezinde, yeni kayak öğrenen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kayakseverlerden Mesut Aslan, bu yıl yoğun kar nedeniyle kar kalınlığının beklenenden daha fazla olduğunu söyledi.

Bunu fırsat bilerek kayak yapmaya geldiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Burada güzel bir ortam var. Hava da çok güzel. İnsanlar aileleriyle burada keyifli anlar yaşıyor. İnşallah bu sene böyle devam eder."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cinsiyet değiştir, boşanma davası açtı! Cinsiyet değiştir, boşanma davası açtı!
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi! Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:29
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Bitlis kırsalında 450 adet pil ele geçirildi

Bitlis kırsalında 450 adet pil ele geçirildi

Bitlis’te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te camiden hırsızlık yapan şahıs tutukladı

Bitlis’te camiden hırsızlık yapan şahıs tutukladı

Vali Çağatay’dan ceza evine ziyaret

Vali Çağatay’dan ceza evine ziyaret

Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek

Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.