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Bitlisliler tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirdi

BİTLİS HABERLERİ  | 02.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Bitlisliler tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yarıyıl tatilinin son gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla kayak merkezine akın etti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda bulunan tarihi El-Aman Hanı mevkisindeki tesise gelen kayakseverler, kayak takımları, snowboard ve kızaklarla eğlendi.

Sömestir tatili boyunca kayak merkezinde yoğunluk oluşturan yaklaşık 10 bin kayaksever, bölgenin eşsiz manzarasına karşı kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak tutkunlarının güzel zaman geçirmek için El-Eman Hanı Kayak Merkezini tercih ettiğini söyledi.

Vatandaşların iki hafta süren tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirdiğini anlatan Elkatmış, şöyle konuştu:

"Tesisimiz tatilin son günü nedeniyle oldukça kalabalık. Bir yandan yarışlar devam ediyor, bir yandan da aileler buraya akın ediyor. Gelenler kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor. Hava oldukça güzel. Kar olduğu sürece tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Tatilde 10 bin kişi tesisten faydalandı. Halen merkez ve civar illerden gelenler oluyor. Tatilin ardından tesisimiz hafta içi saat 15.00'ten sonra, hafta sonları ise tüm gün açık olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kayak sömestir Tatil Yarışma

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