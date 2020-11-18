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Bitlis’te 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 18.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri esnasında bir araç içerisinde 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Mutki Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol faaliyetinde bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri esnasında bir araç içerisinde 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Mutki Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol faaliyetinde bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, satışa hazır 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınmış olup, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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