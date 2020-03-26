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Bitlis’te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 1 kilo 19 gram metanfetamin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Şüpheli bir minibüs içerisinde yapılan arama neticesinde 1 kilo 19 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Bitlis’te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 1 kilo 19 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Şüpheli bir minibüs içerisinde yapılan arama neticesinde 1 kilo 19 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
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Y. Eczanesi
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Tatvan
Altındal Eczanesi
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