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Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı

19.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te iki günden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.Bitlis’te iki gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu.

Bitlis’te iki günden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis’te iki gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını, çalışmaların 9 şantiyede 75 kişilik personelle 52 iş makinesiyle sürdürüldüğünü, önem sırasına göre de kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cumartesi günü de etkili olacağını bildirdi.

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