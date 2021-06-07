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Bitlis'te 12 köy ve bağlı mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

07.06.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 12 köy ve bağlı mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Haziran'da Hizan'daki bazı köy ve mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hizan sınırlarındaki Koçlu, Keklik, Akbıyık, Gökçe, Karadal, Ölçülü, Bozpınar, Çayır, Köprü, Yelkıran, Aktay, Karal köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 6 Haziran saat 02.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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Bitlis Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:41
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:40
Yatsı
21:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

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Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
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