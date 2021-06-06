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Bitlis'te 12 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

06.06.2021 03:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 12 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da bazı köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Hizan sınırlarındaki Koçlu, Keklik, Akbıyık, Gökçe, Karadal, Ölçülü, Bozpınar, Çayır, Köprü, Yelkıran, Aktay, Karal köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Sabah
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