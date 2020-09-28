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Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 28.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 124 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, düzensiz göçmen ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 26 Eylül'de Tatvan'da yakalanan 124 düzensiz göçmen, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecek.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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