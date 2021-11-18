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Bitlis'te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

18.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bitlis ile merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
12:02
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:24

Bitlis Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

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