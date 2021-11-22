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Bitlis'te 13 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

22.11.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 13 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 18 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 22 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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sokağa çıkma yasağı Bitlis

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