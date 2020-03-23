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Bitlis'te 16 köy ve mezralarında terör nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 23.03.2020 21:10 | Son Güncelleme

Bitlis'te 16 köy ve mezralarında terör nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te merkeze bağlı köy ve mezralarında terör örgütü mensuplarının yakalanması için ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi sınırlarındaki 16 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezine bağlı Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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