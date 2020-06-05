YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı

Bitlis’te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 05.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bitlis’te Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında organize sanayi bölgesinde (OSB) 17 tarım işletmesinin temeli atıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında desteklenen tarım işletmelerinin bu yılsonuna kadar tamamlanarak üretime başlaması hedefleniliyor.

Bitlis’te Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında organize sanayi bölgesinde (OSB) 17 tarım işletmesinin temeli atıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında desteklenen tarım işletmelerinin bu yılsonuna kadar tamamlanarak üretime başlaması hedefleniliyor. Tesislerin temel kazma ve inşaat çalışmalarını inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tesislerin tamamlanması ile birlikte Bitlis’te yaklaşık 300 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Çelik, OSB’nin Bitlis’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Projelerinin bu yıl da sürdürüldüğünü ifade etti. Çelik, “Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında her yıl tüzel kişiliklere ve gerçek kişilere uyguladığımız yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma projelerimiz mevcut. 2006 yılında birinci etabı uygulanan kırsal kalkınma projeleri, 2019 yılı itibariyle ilimizde toplamda 105 tarımsal sanayi tesisi yapılmıştır. 2006-2019 yılları arasında bu 105 tarımsal sanayi tesisimizin yaklaşık 70 milyon proje tutarı olmuştur. Bakanlığımızca 35 milyon civarında hibe olarak destekleme ödemesi yapılmıştır. 2019-2020 yılında proje müracaatlarımız olmuştu. Toplam 32 müracaat vardı. Bu projelerimiz kabul görmüştü. Halihazırda 27 yatırımcı bizimle sözleşmesini imzaladı. Proje tutarı 64 milyon liradır” dedi.
OSB’nin çok güzel olduğunu ifade eden Çelik, “Halihazırda bizim mevcut 27 projemizin 17’si Bitlis OSB’de yapılmaktadır. Bu tesislerin temelleri açıldı. Faaliyetlerimize başladık. 3 ay içinde burada 17 tesisimiz bitecek. İnşallah biz bunların açılışını yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerini uygulamaktaki amacı, her ilde yetişen tarımsal, hayvansal ve su ürünleri kendi illerinde bu tür sanayi tesislerinde hammaddesinin alınıp toplanması, işlenmesi, mamul ve yarı mamul maddelere dönüştürülerek katma değeri yüksek ürünleri il pazarında, komşu illerde ve ülkeler arası pazarda bunları güvenilir gıdalar zincirine tabi tutularak güzel bir şekilde sevkiyatının sağlanması hedeflenmektedir. Buradaki amaçta yatırımcımızın katma değeri yüksek bir ürün elde etmesidir. Bu yıl 32 projemizde yaklaşık 300 kişi istihdam edilecek. İnanılmaz bir katma değeri olacaktır. İşlenen ürünlerin fiyatı da yüksek olacaktır” diye konuştu.
Çelik, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine de değinerek, “Bu tesislerin ilimize inanılmaz bir katma değeri olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisin ilimize, çiftçimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde üretimlere ihtiyacımız var. Bizde çiftçimizin ve yatırımcımızın yanındayız. Tesisler bitene kadar takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bitlis Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:41
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:39
Yatsı
21:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Çağatay’dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür

Vali Çağatay’dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.