Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yılın ilk iki ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giren 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 diğer uyruklu olmak üzere 394 düzensiz göçmen yakalandı.
İl genelinde 9 olayda göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Belgede sahtecilik suçundan da 21 düzensiz göçmene adli işlem uygulandı.
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