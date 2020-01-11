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  4. Bitlis’te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bitlis’te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada F.K.

Bitlis’te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ifade edildi.

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Eren Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ihlamur Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Ecz.Eczanesi
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