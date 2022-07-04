Bitlis'te 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Kontrollerde, pet şişelerin içine gizlenmiş 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

