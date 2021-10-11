Bitlis'te 2 otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı.

Uygulamada durdurulan 2 otomobilde, 2 araç sürücüsü ile yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 23 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

​Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.



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