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Bitlis'te 20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası

BİTLİS HABERLERİ  | 07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Bitlis'te 20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarını kısıtlayan karara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası da kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat'ın bir köyünde 6 Nisan'da, 5 kişiye ait sulama sondajlarına enerji sağlayan yaklaşık 180 metre uzunluğunda kablonun çalındığı belirtildi.

Hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucu dün, olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin olay yerine yakın bir yerde araç içerisinde yakalandıkları bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan kablo kesme makası, kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve tel hırsızlığı olaylarında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. 3 şüphelinin 20 yaş altında olmaları nedeniyle, Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymadıklarından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 lira olmak üzere 9 bin 450 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ceza kablo hırsızlığı

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