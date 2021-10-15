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Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi

15.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Ahlat'ta dün tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından zanlılar serbest bırakıldı.

Objeler, incelemeler yapılmak üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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