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Bitlis’te 23 Nisan coşkusu

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 22:46 | Son Güncelleme

Bitlis’te vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.

Bitlis’te vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Saat 21.00’da gerçekleştirilen kutlama anları ise kameralar ile görüntülendi.
Bazı çocuklar ise 23 Nisan’ı evlerinde veya evlerinin balkonlarında gerek İstiklal Marşını okuyarak gerekse farklı etkinlikler yaparak kutladılar.

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Bitlis Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:18
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:02
Yatsı
20:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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