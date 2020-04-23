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Bitlis’te 23 Nisan’da doğan çocuklara sürpriz doğum günü

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Bitlis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan ve bugün doğan çocuklara çeşitli sürprizler yapıldı.Bitlis Milli Eğitim Müdürü M.

Bitlis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan ve bugün doğan çocuklara çeşitli sürprizler yapıldı.
Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 23 Nisan’da doğan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve beraberinde şube müdürleri, Hersan Mahallesi’nde oturan 4. sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun’un evine gitti. Kendi imkanları ile çeşitli süslemeler yapan Cesur Akkoyun’a sürpriz doğum günü düzenlediler.
4 kardeşi ile birlikte korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlayan Cesur Akkoyun’a bir sürpriz de Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz yaptı. Yanlarına aldıkları doğum günü pastasıyla Cesur Akkoyun’un evine giderek, hep birlikte pasta kestiler. Doğum günü hediyelerini alan Cesur ve kardeşleri şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, bu yıl 23 Nisan’ın 100’ncü yılını çok farklı kutlamak için hazırlık yaptıklarını, ancak korona virüs pandemisi dolayısıyla okullar ve öğrencilerin olmamasının bu programlarını bozduğunu hatırlatarak, “Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’ncü yılı. Biz bu yılı farklı kutlamaya hazırlanırken, pandemi salgını bize bu fırsatı vermedi. Bizde çocuklarımıza evlerinde, balkonlarında oldukları yerleri süslemeleri açısından nasıl kutlamak isterlerse öyle hazırlık yapmalarını istemiştik. Çocuklarımızda kendi imkanları ile odalarını ve evlerini süslemişler. Bizlerde şube müdürlerimiz ve okul yöneticilerimizle birlikte birçok eve giderek çocuklarımızın bayramını kutladık. Şimdi de Cesur Akkoyun’un evine gelerek bugün onun doğum gününde birlikte olduk. İnşallah pandemi sonrası çok daha güzel etkinliklerle tekrardan öğrencilerimizle okullarımızda bir araya geleceğiz” dedi.

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Sabah
05:18
Öğle
12:15
İkindi
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Akşam
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