YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 04.08.2020 22:05 | Son Güncelleme

Bitlis’te narkotik köpeği Atlas ile yapılan araç aramasında 24 kilo 200 gram eroin maddesi el geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada durumundan şüphelenen bir araçta yapılan aramada 44 parça halinde eroin ele geçirildiği bildirildi.

Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te narkotik köpeği Atlas ile yapılan araç aramasında 24 kilo 200 gram eroin maddesi el geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada durumundan şüphelenen bir araçta yapılan aramada 44 parça halinde eroin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, günü durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Narkotik köpeği Atlas ile yapılan aramada 44 parça halinde daralı ağırlığı 24 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNERAşk pozuAşk pozu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:09
Öğle
12:23
İkindi
16:12
Akşam
19:26
Yatsı
20:55

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nıl Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bitlis’te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti

Bitlis’te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti

Ahlat’ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi

Ahlat’ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.