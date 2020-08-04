Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te narkotik köpeği Atlas ile yapılan araç aramasında 24 kilo 200 gram eroin maddesi el geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada durumundan şüphelenen bir araçta yapılan aramada 44 parça halinde eroin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, günü durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Narkotik köpeği Atlas ile yapılan aramada 44 parça halinde daralı ağırlığı 24 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

